林萬億：年金改革讓18%儘速走入歷史

國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億今天說，政府將召開年金改革國是會議，包括18%優惠存款利息儘速走入歷史及黨職併公職等改革，都會考量基本生活保障，民眾不必恐慌。

林萬億上午在行政院召開記者會，說明總統府國家年金改革委員會即將於12月31日、民國106年1月7日、8日、14日，分別在全國北中南東召開4場分區座談會議；接著1月21至22日舉辦全國大會。

他指出，由於年金制度實在非常複雜分歧，因此採納多位年金改革委員的建議，採取分短中長期的改革進程，先對各年金制度內涵進行原則一致的調整，待改革之後新制度穩健上路後，再進行制度整合的研議。

據此，這次年金改革的內容包括讓18%優惠存款利息儘速走入歷史、調降所得替代率、延長平均投保薪資採計期間、延後請領年齡、調高投保或提撥費率、改善基金投資報酬率、引進跨職域年資可攜帶，以及針對特殊對象例外優惠的改革等。

他說，不論是優惠存款利息、所得替代率、請領年齡、費率調整等，都會採逐步或逐年漸進方式進行，以利相關利害關係人有調整適應期間。

而對於18%優惠利息、黨職併公職等的改革，也都會考量「老年基本生活保障」的設定，以免影響相對經濟弱勢者的老年經濟安全。這是任何良善的制度改革都必須兼顧的人性考量。

因此，希望各相關利害關係人不必恐慌，也希望國人能全力支持階段性、合理性的年金制度改革，共同打造一個永續發展的健全年金制度。

他表示，國是會議分區座談及全國大會邀請的參與人員包括專家學者、各利害關係人職業別團體包括退休與現職（含警消）公務人員代表、退休與現職（含私校）教育人員代表、勞工代表、雇主代表、農民代表、漁民代表、公民團體代表、婦女代表、青年代表、政黨代表、政府機關代表與總統府國家年金改革委員會委員等人員。1051223

(中央社)