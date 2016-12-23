民調5成不支持連任 柯文哲：才打半場

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台北市議會國民黨團23日公布市長柯文哲民調，有5成市民不支持柯文哲競選下任市長。柯文哲（圖）回應，這要倒過來看，有一半是支持，「打球才打到半場，緊張什麼」，會努力做。中央社記者張皓安攝 105年12月23日

台北市議會國民黨團今天公布市長柯文哲民調，有5成市民不支持柯文哲競選下任市長。柯文哲回應，這要倒過來看，有一半是支持，「打球才打到半場，緊張什麼」，會努力做。

台北市議會國民黨團公布柯文哲最新民調，有高達5成市民不支持柯文哲競選下任市長，不滿意度有49.7%，肇因依序為領導風格、大巨蛋風波及大砍重陽敬老金。

柯文哲出席「暖烘烘、愛分享」聖誕公益記者會，會後接受聯訪，媒體提問關於國民黨團公布民調看法。

柯文哲回應，這要倒過來看，有一半的民眾不支持，表示有一半的民眾是支持，反正就是努力去做，「打球才打到半場，緊張什麼」。1051223

(中央社)