港聖公會大主教聖誕文告 批港獨

香港聖公會大主教鄺保羅近日發表2016年聖誕文告，以頗大篇幅批評「港獨」，這是聖公會過去少有的事。

鄺保羅在文告中指出，過去一年有很多令人關注的國際大事，例如持續發生的武裝衝突和恐怖襲擊，以及不少國家的公投或者總統選舉有令人意想不到的結果。

至於香港，就出現了「港獨」思潮和立法會宣誓風波等，而這些事件都巧合地有著共同點，就是鼓吹分裂和排外。

文告指出，表面上，這些事件都只是政治取向的分歧，但從深層次來看，就會發覺這些其實是社會價值觀的分裂、人倫關係的扭曲。

文告表示，近年，世界各地除了政治議題之外，經濟、社會、宗教、種族和文化等不同領域，都出現了類似的分裂和反常情形。

而構成這些情況的原因有很多，比如有人歸因於民粹主義，但不少問題都是因人的自我中心、驕橫和叛逆所造成。

文告又指出，當前香港兩極對立、非黑即白、非友即敵、非民主即建制，黨同伐異，情形令人擔憂。

為此，鄺保羅呼籲港人顧全大局、理性對話。

鄺保羅又說：「…上帝為我們發聲，但發出的並不是對抗、侮辱、攻擊和分裂的聲音…」

佛教、天主教和基督教為香港重要教會，其中聖公會是基督教較大教會組織之一。1051223

(中央社)