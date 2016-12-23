港聖公會大主教聖誕文告 批港獨
香港聖公會大主教鄺保羅近日發表2016年聖誕文告，以頗大篇幅批評「港獨」，這是聖公會過去少有的事。
鄺保羅在文告中指出，過去一年有很多令人關注的國際大事，例如持續發生的武裝衝突和恐怖襲擊，以及不少國家的公投或者總統選舉有令人意想不到的結果。
至於香港，就出現了「港獨」思潮和立法會宣誓風波等，而這些事件都巧合地有著共同點，就是鼓吹分裂和排外。
文告指出，表面上，這些事件都只是政治取向的分歧，但從深層次來看，就會發覺這些其實是社會價值觀的分裂、人倫關係的扭曲。
文告表示，近年，世界各地除了政治議題之外，經濟、社會、宗教、種族和文化等不同領域，都出現了類似的分裂和反常情形。
而構成這些情況的原因有很多，比如有人歸因於民粹主義，但不少問題都是因人的自我中心、驕橫和叛逆所造成。
文告又指出，當前香港兩極對立、非黑即白、非友即敵、非民主即建制，黨同伐異，情形令人擔憂。
為此，鄺保羅呼籲港人顧全大局、理性對話。
鄺保羅又說：「…上帝為我們發聲，但發出的並不是對抗、侮辱、攻擊和分裂的聲音…」
佛教、天主教和基督教為香港重要教會，其中聖公會是基督教較大教會組織之一。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。