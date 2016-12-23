台灣提供獎學金 薩殉職員警子女受惠

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台灣提供獎學金協助薩爾瓦多因公殉職員警的子女就讀大學，當地時間21日駐薩大使謝妙宏與薩官員共同主持頒獎典禮。（駐薩爾瓦多大使館提供）中央社 105年12月23日

台灣提供獎學金，協助薩爾瓦多因公殉職員警的子女就讀大學，當地時間21日駐薩大使謝妙宏與薩官員共同主持頒獎典禮。

薩國外長馬蒂內茲（Hugo Martinez）、警政署長柯托（Howard Cotto）等共同主持頒獎典禮，此計畫之合作大學、受益學生及眷屬、警政署一級主管約200人參加。

謝妙宏致詞時除勉勵計畫第二批次共17名受獎生努力向學實現夢想外，亦重申中華民國將持續與薩國攜手合作推動各項有益雙方人民福祉之計畫，並宣傳台灣各項獎學金計畫，鼓勵學生在大學畢業後，續申請台灣相關獎學金到台灣深造。

馬蒂內茲及柯托致詞時感謝中華民國政府及人民對計畫的支持。1051223

(中央社)