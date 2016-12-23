林書豪準大三元 籃網失誤多遭勇士逆轉

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美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天在主場先發拿10分、8籃板、11助攻「準大三元」，但籃網下半場失誤過多，最終遭金州勇士隊逆轉，吞4連敗。

籃網首節砍進7記外線，投籃命中率達5成，以34比33領先。

籃網次節靠堅強防守壓低勇士得分，並靠轉換快攻持續累積領先分數，林書豪多次妙傳，讓隊友靠快攻拿分，上半場以65比49領先。

不過，籃網在第3節不斷失誤，讓勇士開局打出強勢反撲，籃網雖一度靠林書豪飆進外線稍微穩住領先，無奈失誤止不住，單節11次失誤，讓勇士打出39比19攻勢，前3節打完後，反以84比88落後。

末節籃網開局失誤仍多，被勇士乘機拉開分數，單節再讓勇士打出29比17攻勢，終場籃網以101比117遭逆轉。

林書豪整場比賽攻下10分，送出11次助攻，抓下8個籃板，有「準大三元」成績，另有2抄截、2阻攻，個人表現亮眼，可惜無法為球隊帶來勝利。

籃網羅培茲（Brook Lopez）拿下全場最高28分，季派屈克（Sean Kilpatrick）、霍利-斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）分別攻下14分、13分、12分，林書豪也貢獻10分。

勇士杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）分別攻下26分、23分，柯瑞（Stephen Curry）、帕楚利亞（Zaza Pachulia）各貢獻15分，威斯特（David West）也進帳10分。1051223

(中央社)