連勝文：以權勢壓黨內不同意見再上演
中國國民黨中央委員連勝文今天表示，21日中央常務委員會場景讓他傻眼，以權勢壓制黨內不同意見，強行變更制度場景再上演，過去的受害者變成現在的當權者。
國民黨中常會21日討論黨主席等4項黨內公職選舉時程，會議出席人數計算方式引發爭議，最後在只有5名中常委在場情況下，無異議通過國民黨主席選舉提前於明年5月20日舉行。
連勝文上午在社群網站臉書（facebook）發文表示，今年國民黨主席改選，他曾用各種方式支持國民黨主席洪秀柱。洪秀柱當選後，他是真的期待洪秀柱可帶領國民黨療傷止痛，重新出發。
他說，很多人至今一直問他，為什麼支持洪秀柱？可能是個人親身經歷，看到國民黨過去數年，許多令人失望與不滿的事，尤其是黨內高層對不同意見，逐漸用壓制取代溝通協調，或匿名放話、擅改制度打自己人。
連勝文表示，過去高層身旁多少人拿雞毛當令箭，以批鬥黨內異己證明存在價值？有人最後又搖身一變，成了清算鬥爭國民黨的正義使者。過去這種「內鬥內行」現象，不也正是導致國民黨分崩離析重要因素？
不過，他說，任何黨內選舉制度都有歷史背景，如果改變可幫黨，他認同，但這次選舉制度改變，影響國民黨主席、中常委、中央委員、特別是基層黨代表等上千名黨內參選同志權益，如果能事前多點溝通，努力形成共識，是否可減少國民黨此刻最不需要的內部紛爭？
連勝文表示，中常會後，黨內朋友開始湧現「吾愛柱柱姐，更愛國民黨」聲，這些人都是國民黨內忠貞之士。
他說，真的希望當權者不忘初衷，了解黨內人心不平的地方，讓國民黨因國民黨主席而更團結，不因而更分裂，導致親痛仇快局面。1051223
(中央社)
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