就職十週年 陳菊：珍惜在高雄的每一天

高雄市長陳菊（前右3）23日舉行就職10週年記者會，頂著民調第一名市長光環，陳菊細數10年來的政績，強調她珍惜在高雄的每一天，並會率市府團隊繼續努力，承擔各項壓力，不負市民期待。中央社記者程啟峰高雄攝 105年12月23日

高雄市長陳菊今天舉行就職10週年記者會，頂著民調第一名市長光環，陳菊細數10年來的政績，強調她珍惜在高雄的每一天，並會率市府團隊繼續努力，承擔各項壓力，不負市民期待。

6都市長就任將滿2年，新台灣國策智庫日前公布6都施政滿意度民調，陳菊滿意度71.3%最高。

陳菊上午率局處首長在市府舉行「回首十年、築夢百年」就職10週年記者會，頂著六都民調第一名市長的光環，她細數市政10年來的政績及創舉，以及未來面對的種種挑戰。陳菊還率市府團隊齊呼「這10年感謝你」，向市民致謝。

她強調，珍惜在高雄的每一天，並表態支持行政院長林全，她相信未來不論誰當行政院長都會持續支持高市。她與市府團隊也都很愛高雄，會與市民站在一起。

面對學者組成的雄雄論壇舉辦「一字入魂陳菊執政10年代表字」網路票選活動「騙」字奪冠，「霸」字居次，藍營也拿此大做文章，陳菊說，尊重各自政治立場及不同的聲音，謝謝他們的批評指教。

她又說，近來引起爭議的拆遷果菜市場等措施是為最大多數人的最大利益，如何兼顧環保、經濟發展、拆遷戶的權益，並取得平衡點是主政者最難的事，所有的民怨她必承擔，會檢討拆遷過程，讓資訊更透明，讓未來拆遷更嚴謹。1051223

(中央社)