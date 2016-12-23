柯文哲：做好每天工作是最好連任準備

台北市長柯文哲今天說，「做好每天的工作，就是最好連任的準備」，會努力去做，至於當市長最想做的事，就是「改變企業文化」，很討厭過去「低價搶標、追加預算」的狀況。

柯文哲上午出席「暖烘烘、愛分享」聖誕公益記者會，會後接受聯訪做以上表示。

柯文哲說，「做好每天的工作，就是最好連任的準備」，想那麼多幹什麼，會努力去做。

至於專訪時提到改變企業文化。柯文哲表示，曾被問及，當台北市長最想做的事情，「現在很清楚就是改變企業文化」，若每個人對於對、錯都有共識，最好的管理就是不用管理。很討厭像過去低價搶標，追加預算這他很討厭，至於何時應該編列預算，這就是文化，但要讓每個人相信和遵守，則需要時間。1051223

(中央社)