不滿女友與人曖昧 男夥友虐殺情敵判刑14年半定讞

34歲男子謝曜全，發現蔡姓男子與李姓女友互傳LINE，認為有曖昧，醋勁大發下，夥同曾為舉重選手的友人謝正傑，以拳毆、棒打、刀砍手段凌虐蔡男2小時後死亡，再棄屍台南市學甲區急水溪河床。案經最高法院審結，認為手段殘忍程度，令人髮指，駁回2人上訴，依殺人罪判謝曜全有期徒刑14年6月、下手逞凶的謝正傑16年6月確定。

大貨車司機謝曜全，2014年12月間見李姓女友，常和23歲蔡姓男子，常用通軟體LINE互相聯絡，互動曖昧，就偷拿女友手機和蔡男互加群組，結果兩人在LINE上互嗆，謝就在前年12月7日傳訊約蔡晚上11點在台78線東西向快速道路斗六交流道談判。

蔡獨自騎機車赴約，謝曜全就邀約開怪手的35歲友人謝正傑赴約，雙方一見面，蔡就被謝正傑持球棒痛毆，當時雖有路過民眾目擊報警，但蔡男被謝等人用繩索綁住雙腳，強押到車上，載往台南市學甲區急水溪沿岸防汛道路，謝正傑及謝曜全在路旁，輪流拿球棒猛擊小腿，跪地後又被謝曜全徒手狂打頭部，2人就輪流打蔡。

高中曾是舉重選手，又練過跆拳道、自由搏擊的謝正傑，不理會被害人哀求不要打了，竟拿西瓜刀朝蔡的右膝下方砍去，直接砍斷右小腿，現場噴濺大量血跡，兩人虐打被害人直到隔日凌晨1時許才離去，將蔡男棄置現場不顧，再回斗六將蔡的機車推入大圳，沿途丟兇刀、球棒及蔡的皮包，企圖湮滅證據。直到早上1名漁民經過，發現蔡男陳屍河床，現場血跡斑斑，趕緊報案。

一審謝曜全、謝正傑，分別判刑16年6月、18年6月，案經上訴二審，認定一審量量刑逾越法定刑違法，分別改判14年6月及16年6月，案經發回更審，台南高分院更一審認為謝正傑下手兇殘；謝曜全沒有勸阻又遺棄被害人，導致凌虐致死，仍判謝曜全、謝正傑14年6月及16年6月徒刑。案經上訴三審駁回，全案定讞。

(中時)