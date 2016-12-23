林佳龍、鄭文燦攜手合作：都是小英隊

蔡英文總統（中）今天見證台中市長林佳龍（左）與桃園市長鄭文燦簽署2016中桃新興城市論壇備忘錄。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，台中和桃園攜手向前行，達到「強強合作」的效益。（盧金足攝）

桃園市長鄭文燦說，「我們都是台灣隊，也是小英隊！」中桃上半場剛打完，下半場也要靠總統支持。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）說，他和桃園市長鄭文燦合作的開始，源於兩人參加民進黨中常會時，常常紙條遞來遞去，共促結盟美事。（盧金足攝）

蔡英文總統強調，中桃簽署2016中桃新興城市論壇備忘錄，是一個超越傳統展新合作模式。（盧金足攝）

蔡英文總統今天（23日）上午到台中市見證2016中桃新興城市論壇簽署備忘錄時表示，地方政府執政的品質，就是為改變台灣打下堅實基礎，台中市和桃園市超越傳統展開新合作模式，達到有效合作，打擊問題的目標。

台中市長林佳龍表示，他參加民進黨中常會時，常和桃園市長鄭文燦遞小紙條，促成中桃強強合作的機會，鄭文燦強調，他們不只是台中隊、桃園隊，「我們都是台灣隊，也是小英隊！」中桃上半場剛打完，下半場也要靠總統支持。

台中與桃園今天在市府簽訂合作備忘錄，其中包括6大面向及24項合作提案，從運用數位智慧，推展雙方電子票證服務整合及多元化應用；共享文教資源，促進影視文化產業合作

，並針對棒球運動、青年創業、產業及觀光等面向進行合作，由蔡總統親自到場為六都中最年輕的兩名首長合作見證。

蔡總統表示，台中、桃園快速成長，社會經濟轉型，展現新的力量，去年兩市市長對所屬的球隊做賭注，現在看來勝負沒有那麼重要，因為已成功營造運動熱潮，全國都在關注中桃合作體育、數位、觀光等，兩個城市是重要的引擎，亞洲矽谷和智慧機械園園各自發展，彼此壯大。

「我們正在改變台灣，打下堅實基礎，要靠地方政府的治理能力和品質！」蔡總統強調，地方治理要持續落實區域聯合治理，林佳龍和鄭文燦全力推動區域建設，先後成立中彰投苗、桃竹苗等區域治理平台，現在台中和桃園以另一個超越傳統展新合作模式，促進觀光、運動、產業轉型，目標是有效合作，打擊問題，對這個新治理模式起點，她充滿信心與期待。

「在參加民進黨中常會時，我和鄭市長常常遞紙條，紙條遞來遞去，有了合作想法！」林佳龍表示，中桃兩個城市都是直轄市區域核心，有類似挑戰，也常汲取國際經驗，他和鄭文燦兩年前就職時，是六都最年輕的市長，過去也有奮鬥的共同歷史，都參與野百合時代，曾擔任行政院前後任新聞局長等相關職務，現在蔡總統推動的台三線，客庄廊帶起自園終至台中，力促中桃的攜手合作。

林佳龍說，之前桃園市的桃猿隊和台中市中信兄弟隊總決賽，台中中信兄弟隊輸了，他還到桃園尬場，穿桃猿隊球衣，中桃雙城交流豐富有趣，為年輕人打造好生活城市，桃園市設立青年事務局，台中市創青年議會，為年輕人找到美好未來，希望中桃成為青年人尋夢築夢的好地方。

針對蔡總統重視地方政府意見，落實五大創新產業，林佳龍說，亞洲矽谷在桃園，台中打造為智慧機械兩大產業生產鏈，從桃園、竹科到中科，撐起整個台灣未來發展。林佳龍強調，桃園為亞洲矽谷，很多產業帶來台中，他舉「強強合作」的成功案例，如推動清泉崗國際機場，和桃園國際機場達到遠程 與近程分流效果，感謝蔡總統提拔很多年輕人，見證簽署雙城合作交流論壇的啟動，「年輕人有希望，台灣才有未來！」

「我們都是台灣隊，也是小英隊！」鄭文燦表示，他來台中看到進步，也看到台中很多地方充滿魅力，台中和桃園都是新興城市，雖然現在少子化，但中桃人口成長最多，台中和桃園成為雙北以外的最佳選項。

鄭文燦說，台中市和桃園市一樣上半場剛打完，下半場也要靠總統支持，中桃兩大新興城市見證台灣轉變，這兩座城市有相同互補地方，希望都成為年輕人走出學校，夢想開始的地方，而不是現實打擊，生活沈重負擔的開始。

(中時)