老婦人一活動就昏厥 靠記憶金屬救命

87歲的林阿嬤（中），經無縫線瓣膜手術後，已從一動昏厥、恢復到可天天到公園運動。（倪浩倫攝）

醫師先將患者老化的瓣膜切除，再將結合「人工瓣膜」和「記憶金屬支架」的金屬支架、先透過壓縮放入。（倪浩倫攝）

醫師先將患者老化的瓣膜切除，再將結合「人工瓣膜」和「記憶金屬支架」的金屬支架、先透過壓縮放入。（倪浩倫攝）

「金屬支架」來到正確位置後，醫師便透過二階段的釋放，緊密的卡在瓣膜處。（倪浩倫攝）

1名87歲的林阿嬤，日前只要一走路、便會覺得胸悶，漸漸的，甚至一活動就會昏厥，整天只能待在家、完全出不了門，經檢查發現是「心臟主動脈瓣膜退化」，血液打不出去、全身缺血缺氧，最終接受「無縫線瓣膜」微創手術，術後恢復狀況良好，不僅每天都能到公園散步，還計畫前往美國探視孫子。

心臟每打一次血出去，瓣膜便會關閉，讓血液「不回流」。收治該病例的林口長庚胸腔及心臟血管外科系主任蔡峰鈞表示，人體因為老化，許多器官會逐漸出問題，「心臟主動脈瓣膜因退化而發生鈣化與狹窄，便是其中之一」，瓣膜一旦鈣化，將使得血液不易打到全身。

過去僅1／3病人願意接受傳統開心手術，故研發出不用開心臟的TAVI技術（經導管置放主動脈瓣膜），但容易發生瓣膜側漏、打出的血液一直回流，使心臟不斷做白工而傷身。蔡峰鈞解釋，TAVI技術是在老化的瓣膜處、置放人工瓣膜「讓血液順利打出去」，但因未把老化硬化的瓣膜切除，導致血液易從鈣化處流回來；他強調，有時為減少側漏，會將人工瓣膜放的「深一點」，卻導致事後要加裝心臟節律器。

為解決該情況，現有最新「無縫線瓣膜」手術：先將患者老化的瓣膜切除，再將事先壓縮好的「金屬支架」放入，待來到正確位置，便透過二階段釋放，牢固、緊密的卡在瓣膜處。蔡峰鈞補充，該金屬支架是結合「人工瓣膜」和「記憶金屬支架」，能有效預防瓣膜移位、減少側漏風險手術時間，且手術傷口約6公分，遠低於傳統開心手術的20~25公分。

該手術在2013年的技術上市再評估報告中，追蹤248名、平均76.1歲的患者，經術後平均107天追蹤發現，存活率為98％，側漏率僅1％。蔡峰鈞提醒，若家中長輩抱怨，稍微活動就胸悶、昏厥，便應儘早接受檢查，並依醫師評估接受最適合的治療。

長庚醫院自去年引進該技術，至今已順利完成17例無縫線瓣膜手術。健保給付手術費用，患者另需自費約40萬元的醫療耗材。

(中時)