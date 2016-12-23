明年8月擁新歡？他斷蔡依林難走入婚姻

蔡依林和交往6年錦榮分手。(圖／本報系資料照)

蔡依林22日驚傳和交往6年錦榮分手，雙方破局的主因是個性不合，而成功預測兩人感情恐生變的命理師江柏樂，現也預告她明年8月將有新歡。

江柏樂日前算出蔡依林及錦榮明年感情恐生變，當時錦榮還回嗆「每年都這樣講，結果呢？」未料1個月後真的分手，據《蘋果日報》報導，江柏樂再預言，蔡依林明年8月將有新對象出現，對方可能跟她同齡或大1、12、13歲，還是個高大男子，且屬雞或猴。

不過他認為蔡依林一生桃花不斷，難走入婚姻，可能10年後才會想婚，命理師蔡上機則說，她明年會專注事業發展，對感情取捨會更加理性，若2020年還是單身，就不會想結婚了，也將從歌壇轉戰商場。

(中時電子報)