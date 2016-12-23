NBA》熱火退役歐尼爾球衣 場面溫馨感人

歐尼爾在自己球衣退役儀式上跟觀眾演講。(美聯社)

熱火23日在與湖人比賽中場休息時間，舉辦「俠客」歐尼爾32號球衣退役儀式，看著自己球衣高高升起，歐尼爾不禁眼眶泛淚，更當場跟昔日吵過架的熱火總裁萊里化解恩怨，「我愛你，萊里！你是最棒的人，我永遠尊敬你。」

包含莫寧在內的不少歐尼爾昔日隊友也都到場，萊里也表誠意，把一大包裝有總冠軍卡片的袋子，直接倒在歐尼爾頭上，感謝他曾幫助熱火奪冠，歐尼爾曾在2004到07年期間效力熱火，且在2006年帶領熱火拿下隊史首冠。

歐尼爾的32號熱火球衣在場上緩緩升起。(美聯社)

「在我小時候，我就想過要跟那些傳奇球星一樣打出那種表現，我希望打好比賽，因為我可不想你們談到我時，拿我去跟巴克利比較，」歐尼爾說，「儘管我在湖人拿下的首次總冠軍很美好，但在2006年那次也很有意思。」

熱火總教練史波斯查也分享歐尼爾當年趣事，透漏歐尼爾喜歡賽後在休息室裸奔，然後把球隊員工壓倒在地，「假如你真的被歐尼爾抓住了，你根本無法反抗，幸好這種事情從來沒有發生在我身上。」史波斯查說。

(中時電子報)