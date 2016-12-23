昔與蔡依林傳緋聞 竟讓彭于晏事業一度停擺
蔡依林出道多年，僅跟周杰倫、彭于晏、錦榮傳出戀情，不過跟彭于晏這段情始終未正面承認，昨天驚傳跟錦榮分手後，也讓網友力挺要他追回蔡依林，不過卻有鮮少人知道，當初傳出彭于晏為了與蔡依林交往，不惜槓上公司，導致演藝事業跌到谷底。
根據《壹週刊》報導，蔡依林和彭于晏會相識傳出緋聞，是李威居中牽線，兩人更曾被網友目擊在倫敦大街約會，此外陸媒更驚爆，兩人傳出緋聞期間，彭于晏完全無視不准戀愛、不准出入夜店等規定，開始與公司唱反調，也讓公司想盡辦法切斷兩人戀情，此外也傳出彭母不喜歡形象過於性感的蔡依林，在各因素阻撓之下，成為兩人分手導火線，對此讓彭于晏相當不滿，不僅與公司關係降至冰點，甚至無意與公司續約，演齣戲劇也不配合演出，導致第一男主角戲份慘遭刪除，長達半年時間沒有工作，演藝事業更一度停擺。
最後直到彭于晏簽入新東家，重新規劃演藝事業，才讓事業東山再起，重新奪回影壇地位，但因為蔡依林分手導致昔日緋聞再被重提，相信也是他始料未及的。
(中時電子報)
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