高教工會陳情 盼教學助理勞雇化

高教工會十餘人今天到教育部陳情，呼籲將大學學習型兼任助理全面「勞雇化」，比照勞工身分投保勞健保和計算勞退年資。

兼任助理納保問題引發爭議，教育部和勞動部分別頒佈辦法，要求各大專院校為有勞動之實的兼任助理和工讀生納勞健保，後續引發學生和大學雙方角力。

高教工會成員蘇子軒等人認為，政府的規定引發許多「假學習、真勞雇」的現象，讓資方將剝削學生勞動者的行為就地合法化。他們特別針對大學中負責幫老師準備教學設備、點名、批改考卷、計算成績的「教學助理（TA）」，並非以自身學習為目的，勞務付出成果為學校所有，不該納為「學習型」。

政治大學勞動權益促進會成員呂冠輝表示，政大上個學期實施分流後，「勞雇型」助理薪資被縮減，許多人被迫選擇「學習型」。這樣的狀況不只存在單一學校，許多大學都有類似規定。

對此，教育部高教司科長吳志偉表示，教育部已於8、9月間召開8場座談會，邀請師生、校方代表討論，到時候會有明確方案出爐。

高教工會質疑高教司長李彥儀曾承諾「教學助理以勞雇型為主」，吳志偉表示，教學助理以勞雇型為原則，確實是教育部研議的方向之一，但還要再彙整各界意見，目前還沒定案。1051223

(中央社)