高教工會陳情 盼教學助理勞雇化
高教工會十餘人今天到教育部陳情，呼籲將大學學習型兼任助理全面「勞雇化」，比照勞工身分投保勞健保和計算勞退年資。
兼任助理納保問題引發爭議，教育部和勞動部分別頒佈辦法，要求各大專院校為有勞動之實的兼任助理和工讀生納勞健保，後續引發學生和大學雙方角力。
高教工會成員蘇子軒等人認為，政府的規定引發許多「假學習、真勞雇」的現象，讓資方將剝削學生勞動者的行為就地合法化。他們特別針對大學中負責幫老師準備教學設備、點名、批改考卷、計算成績的「教學助理（TA）」，並非以自身學習為目的，勞務付出成果為學校所有，不該納為「學習型」。
政治大學勞動權益促進會成員呂冠輝表示，政大上個學期實施分流後，「勞雇型」助理薪資被縮減，許多人被迫選擇「學習型」。這樣的狀況不只存在單一學校，許多大學都有類似規定。
對此，教育部高教司科長吳志偉表示，教育部已於8、9月間召開8場座談會，邀請師生、校方代表討論，到時候會有明確方案出爐。
高教工會質疑高教司長李彥儀曾承諾「教學助理以勞雇型為主」，吳志偉表示，教學助理以勞雇型為原則，確實是教育部研議的方向之一，但還要再彙整各界意見，目前還沒定案。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。