恆春戰車翻覆 起訴駕駛業務過失致死
發生在今年8月16日，陸軍第8軍團裝甲旅戰車在恆春網紗溪翻覆，造成4名士官兵死亡案，屏東地檢署今天偵查終結，戰車駕駛楊炎霖遭依業務過失致死罪嫌提起公訴。
陸軍第8軍團裝甲旅在演習結束戰車回營途中，經過恆春鎮網紗溪時，戰車墜溪翻覆，車上的4名士官兵死亡，屏檢重建模擬事發過程，歷時4個月，屏檢發言人陳韻如表示，戰車排除機械和煞車故障，而是楊炎霖轉進入橫向車道時，超過左轉位置，沒有倒車重新修正位置，因此輾壓到護欄，造成翻覆。
陳韻如表示，檢察官認為楊炎霖在這次翻車事件上涉有疏失。1051223
(中央社)
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