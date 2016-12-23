連勝文提質疑 國民黨：了解說法做溝通
中國國民黨文化傳播委員會副主任委員胡文琦今天表示，國民黨主席提前選舉案「回歸黨章、建立制度」，會進一步了解國民黨中央委員連勝文說法，做必要溝通。
國民黨中央常務委員會21日討論黨主席等4項黨內公職選舉時程，會議出席人數計算方式引發爭議，最後在只有5名中常委在場情況下，無異議通過國民黨主席選舉提前於民國106年5月20日舉行。
連勝文上午在社群網站臉書（facebook）發文表示發文表示，21日中常會場景讓他傻眼，以權勢壓制黨內不同意見，強行變更制度場景再上演，過去的受害者變成現在的當權者。
胡文琦表示，國民黨主席提前選舉案「回歸黨章、建立制度」，有不同意見，依遊戲規則。國民黨是民主多元政黨，由下而上，接受黨內同志不同意見，依民主原則討論。1051223
(中央社)
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