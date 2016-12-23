蘇起：現狀已被打破 中美對抗牽動台灣
台北論壇基金會董事長蘇起今天說，現狀已經被打破了，兩岸近來一共開了3槍，包括蔡川通話、川普對一中的質疑、聖多美普林西比與台灣斷交。若未來中美對抗，台灣將首當其衝。
國立政治大學東亞研究所與中國人民大學國際關係學院今天舉辦第12屆「兩岸和平研究學術研討會」。國家安全會議前秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起出席討論「變遷中的兩岸關係」，並作上述表示。
蘇起指出，現狀已經被打破了。總統蔡英文上台時提出建立「可預測」的兩岸關係，但與美國總統當選人川普的通話開了第一槍，「自毀可預測性」承諾，讓北京更不信任蔡總統，也強化了大陸內部鷹派力量，削弱鴿派聲音。
蘇起認為，第二槍就是川普對美國長久以來的「一中」政策提出質疑，也讓美中關係蒙上陰影，台灣成為兩強之間爭論焦點及潛在的交易籌碼。
至於第三槍，蘇起表示，則是聖多美與台灣斷交，這也是北京報復的第一槍，可以向美台同時示警，也可以對內部交代。因為川普還沒上任，所以北京就先對蔡總統出手，對美國仍靜觀其變，還在忍耐。
蘇起說，台灣進入歷來最脆弱的時期，蔡總統與川普通話，給了北京後續動作的正當性。蘇起表示，台海軍力早已失衡，前總統馬英九任內大陸自我節制，但北京今後將較不遮掩。
他表示，川普目前在國際上到處樹敵，未來可能烽火遍地，如果美中對抗，台灣將首當其衝；倘若美國與大陸先衝撞、後妥協，台灣可能成為交易籌碼。但是台灣對大陸價值極高，對美國價值較低，對美國來說交易很划算。1051223
(中央社)
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