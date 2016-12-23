中光電送鞋上山慶聖誕

聖誕節即將到來，繼2015年聖誕節成功舉辦『聖誕換換愛，外套暖聖誕』公益活動，中光電於今年聖誕節前為偏鄉學童發起『聖誕換換愛，童心鞋力一起來！』活動，獲得同仁們熱烈響應，短短不到兩個星期內，再次締造募款新紀錄，超過新台幣35萬元的善款讓南庄鄉蓬萊國小、東河國小、苑裡鎮林森國小、獅潭鄉永興國小、大湖鄉武榮國小及東興國小等共239位偏鄉孩童各擁有一雙舒適合腳的New Balance球鞋及聖誕爆米花，並由中光電企業社會責任委員會成員及捐款同仁化身為聖誕老公公，於12月19日、21日及22日親自將裝滿同仁愛心和關懷的禮物送往山城，讓孩子們有個溫暖歡樂的聖誕節。

中光電財務長何新斌於12月22日率領十餘位員工親自出席蓬萊國小的捐贈儀式，何新斌表示，中強光電自2011年以來已陸續幫助過12所苗栗縣在地偏鄉學校，透過『點亮偏鄉三部曲』之長期活動，希望幫助偏鄉孩童消弭在物質及教育上與都市孩童的落差，並期許藉由相關活動拋磚引玉，將這股善流推動至更多需要幫助的地方，讓愛與溫暖源源不絕的支持與鼓勵更多的偏鄉學童們。」參與此次捐贈儀式的同仁們也紛紛表示，親自上山，才知道偏鄉學童有多麼需要幫助，很榮幸自己能成為幫助他們成長的一股小小力量，看到孩子們滿足的笑容、興奮的歡呼、還有一張張充滿感謝之意的卡片，覺得自己也收到了來自孩子們暖暖的聖誕節禮物。

蓬萊國小校長林恩惠表示，真的非常謝謝中強光電財務長及同仁們在綿綿陰雨中不辭辛勞地將這麼豐富的聖誕禮物送至偏遠山區，讓孩童們感受到滿滿的幸福與溫暖。希望孩子們謹記所有恩典於心中，將來若有機會，定將這些恩典及關懷分享回報予社會需要幫助的人們。蓬萊國小的學童高興地說：「耶！我有新鞋子了！我要好好保護它，要一直穿著它！」

中光電廠區座落在新竹、竹南、台南科學園區，並於2011年開始啟動「點亮偏鄉」系列關懷活動，迄今已堂堂邁入第6年，藉著『科技暖心』、『童心鞋力』、『粒粒苑裡米』『圓夢兒童節』、『聖誕換換愛』、『小小文藝家』以及『光電小尖兵』等公益活動，陸續幫助位於苗栗縣及新竹縣12個鄉鎮的16所偏鄉學校，並成功點亮4,093位偏鄉學童童稚的笑容。

(工商)