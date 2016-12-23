台中電廠擬興建煤倉　環評委員提醒安全設施多考量

室內煤倉運轉維護容易、煤碳分堆較有彈性。（洪安怡攝）

為配合台中市政府管制生媒相關條例，台中電廠預計興建2座棚式煤倉，並於今（23）天進行「台中發電廠第九、十號機發電計畫」露天儲煤場室內化變更環差報告初審，環評委員評估該案有時間壓力，加上對環境影響相對較小，要求補充相關安全措施資訊，並建議通過。

台中電廠位於台中港電力專業區內，距離台中市區約22公里，於1997年通過環評，這次配合台中市政府於今年1月公告《台中市公司場所管制生沒及禁用石油焦自治條例》，規定2018年12月31日起，公私場所堆置場防制措施應為封閉式，為此進行煤場室內化，規劃煤倉最大高度約55公尺，總儲煤量約115萬噸，預計第1期工程約39個月。

擔任本次主席的環評委員劉希平提出疑問，距離新規定只剩下2年時間，但第1期工期就長達39個月，且目前尚未發包，如何配合新規？此外，閉密室媒倉最擔心溫度變高，悶燒，引發爆炸，除了灑水降溫外，是否有降溫措施，萬一發生意外，有無緊急消防系統，把意外減到最小的可能。

開發方回應，煤倉內部是分區堆媒，每一區都有溫度偵測器，若遇到有溫度過高的媒，會啟動熱媒循環系統，用輸送帶將高溫媒輸出到外面降溫後，再運回煤倉，根據過去經驗，出現甲烷、一氧化碳，就可能要悶燒了，會及時處理，依據過去經驗，若處理得到，最高能做到印尼媒45天內不會悶燒。

最後環評委員評估該案時間緊迫，加上對環境影響相對輕微，建議通過，但要求補充相關資料，如煤倉儲煤安全因應、管理措施及緊急應變，補充室內煤倉建築規劃設計原則，說明污染物減量效益及通風管理等。

(中時)