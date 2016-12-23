多倫多貓熊逗雪人 大毛萌樣瘋傳全球

圓滾滾的貓熊和圓滾滾的雪人相遇，到底有多萌？讓多倫多動物園的貓熊大毛告訴你。

多倫多動物園2天前上傳到YouTube的一支「貓熊大毛遇見雪人」實況影音，雖然只有短短不到3分鐘，但貓熊大毛在影片中一看見雪人，花招百出、全力肢解雪人的萌樣，立即在英國廣播公司（BBC）、「獨立報」（Independent) 等國際媒體和網路瘋傳，點閱率破表。

影片中，只見冰天雪地裡，立著一個有頭沒臉的大雪人。緊接著貓熊大毛入鏡，牠先是立即抱住雪人、然後立起身子用雙手猛抓。不久牠突發奇想，三兩下爬上了雪人的頭頂。由於大毛體重過重，雪人不勝負荷，雪人的頭和身體瞬間斷成兩截，大毛抱著雪人的大頭，倒在雪地上。大毛起身後，繼續和沒頭的雪人「角力戰」，爬上、滾下，玩得不亦樂乎。

動物園管理員諾艾（Emily Noel）向「多倫多星報」（Toronto Star）表示，其實動物園很少立雪人，只是剛好最近積雪很多，她一時興起，隨手就立了一個大雪人。大毛最後把這個雪人給全拆了。

事實上，大毛愛玩雪這件事，早有盛名。2014年2月多倫多動物園也曾上傳牠在雪地裡翻筋斗、一路滾下雪坡地的可愛模樣。該影片點閱率超過了600萬次。

大毛是於2013年和另一隻貓熊二順，一起自中國飛抵多倫多動物園，借期10年。二順後來接受人工授精，於去年10月產下一公一母的雙胞胎小貓熊，今年3月牠們分別被命名為「加盼盼」和「加悅悅」。4隻貓熊是多倫多動物園最受歡迎的動物。1051223

(中央社)