墨煙火市集爆炸案 增至35死

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墨西哥當局今天表示，墨西哥最大煙火市集爆炸人數已經上升到35人。同時，哀悼者為此悲劇的罹難者舉辦喪禮。

墨西哥州政府表示，兩名女性、1名婦女與1名未成年人在醫院不治，讓死亡人數增至35人。

前天受傷於墨西哥市郊區圖肋泰佩（Tultepec）爆炸中的60人，還有一些人處於危殆的情況。

爆炸的當下，市集裡擠滿為了年底傳統節慶而採購煙火的顧客。（譯者：中央社實習編譯張雅雯）1051223

(中央社)