杜特蒂獲選 香港亞洲週刊年度風雲人物

我要評比

菲律賓總統杜特蒂獲香港亞洲週刊評選為2016年度風雲人物，原因是他的「親華疏美政策」改變了亞洲權力版圖。中央社記者張謙香港攝 105年12月23日

菲律賓總統杜特蒂獲香港亞洲週刊評選為2016年度風雲人物，原因是他的「親華疏美政策」改變了亞洲權力版圖。

最新一期亞洲週刊公布了以上評選並發表文章指出，杜特蒂的政策逆轉了菲律賓過去全面親美的路線，改變亞洲均衡的局勢，也獲得逾7成菲國民意支持。

文章表示，杜特蒂「親華不拒美」又能在「獨立自主外交」政策有所作為，同時尋求與美國對立的中國及俄羅斯建立更為緊密關係，為東亞地區的未來提出另種方向。

但文章指出，杜特蒂的立場引起敵對陣營的不滿，面對遭政變推翻的巨大威脅。1051223

(中央社)