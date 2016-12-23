熱火32號退役 歐尼爾盼韋德在現場
美國職業籃球聯盟（NBA）邁阿密熱火隊今天在主場迎戰洛杉磯湖人隊，比賽中場為「俠客」歐尼爾穿過的32號球衣舉行退休儀式。歐尼爾表示，希望以前戰友韋德能在現場。
歐尼爾（Shaquille O'Neal）是NBA代表性中鋒之一，今年和艾佛森（Allen Iverson）、姚明等10人入選西元2016年籃球名人堂。
歐尼爾在NBA闖蕩20個球季，效力過奧蘭多魔術隊、湖人、熱火、鳳凰城太陽隊、克利夫蘭騎士隊和波士頓塞爾蒂克隊。
在熱火效力約4個球季，歐尼爾和「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）聯手幫球隊在2006年奪下隊史首冠，但韋德本季轉戰芝加哥公牛隊，離開效力13年的熱火。
NBA官網報導，歐尼爾說，當年他剛到熱火時，看了韋德的比賽，韋德是不可置信的球員，「希望他也在這。」
歐尼爾感謝當時總教練、現任熱火總裁「油頭」萊里（Pat Riley）嚴格要求，推動大家進步，「我愛你，也很尊敬你」也謝謝邁阿密所有的一切。1051223
(中央社)
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