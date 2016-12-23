國家講座揭曉 3學者獲終身榮譽
教育部今天揭曉第20屆國家講座名單，其中有3位學者是第二次獲獎，晉升終身榮譽。
國家講座主持人與當選中研院院士一樣，都被視為國內學術最高殊榮，今年包括台灣大學教授謝明良、清華大學教授王素蘭、成功大學教授羅竹芳3人，都已是第二次獲獎。
謝明良的專長是中國陶瓷文化史，以陶瓷為中心，深入探討歐亞間的貿易文化交流網。在他多年敏銳觀察和解釋下，幫助現代人重返失落的古代文化交流歷史現場。
王素蘭是國內固態結構化學與結晶學專家，尤其是她在孔洞材料作為鑭螢光粉以及晶形奈米孔洞合成與結構上的突破，被視為是材料合成科學上的重要里程碑。
羅竹芳多年投入蝦類白點病（WSSV）研究，這種新興疾病重挫了全球養殖蝦業，她針對蝦類白點病的爆發特性、致病原基因分子等，都有獨到見解，改革了養殖產業安全。
教育部高教司科長吳志偉表示，國家講座預計於26日頒獎，獲獎者可以獲得3年、每年新台幣100萬元的補助。除了挹注研究經費外，也希望獲獎者舉辦跨校講座或線上課程，提攜後輩學者，發揮更大的影響力。
第20屆國家講座共有9人，除上述3人外，還包括台大教授梁庚辰、清大教授郭瑞年、中興大學教授葉錫東、台灣科技大學教授李篤中、中山大學教授翁金輅、清大教授張正尚。另有13位學術獎得主，也將於26日一同頒獎。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。