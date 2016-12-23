國家講座揭曉 3學者獲終身榮譽

我要評比

教育部今天揭曉第20屆國家講座名單，其中有3位學者是第二次獲獎，晉升終身榮譽。

國家講座主持人與當選中研院院士一樣，都被視為國內學術最高殊榮，今年包括台灣大學教授謝明良、清華大學教授王素蘭、成功大學教授羅竹芳3人，都已是第二次獲獎。

謝明良的專長是中國陶瓷文化史，以陶瓷為中心，深入探討歐亞間的貿易文化交流網。在他多年敏銳觀察和解釋下，幫助現代人重返失落的古代文化交流歷史現場。

王素蘭是國內固態結構化學與結晶學專家，尤其是她在孔洞材料作為鑭螢光粉以及晶形奈米孔洞合成與結構上的突破，被視為是材料合成科學上的重要里程碑。

羅竹芳多年投入蝦類白點病（WSSV）研究，這種新興疾病重挫了全球養殖蝦業，她針對蝦類白點病的爆發特性、致病原基因分子等，都有獨到見解，改革了養殖產業安全。

教育部高教司科長吳志偉表示，國家講座預計於26日頒獎，獲獎者可以獲得3年、每年新台幣100萬元的補助。除了挹注研究經費外，也希望獲獎者舉辦跨校講座或線上課程，提攜後輩學者，發揮更大的影響力。

第20屆國家講座共有9人，除上述3人外，還包括台大教授梁庚辰、清大教授郭瑞年、中興大學教授葉錫東、台灣科技大學教授李篤中、中山大學教授翁金輅、清大教授張正尚。另有13位學術獎得主，也將於26日一同頒獎。1051223

(中央社)