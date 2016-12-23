財部批北市招商不力拖累整體金額 柯反轟牽拖
台北市長柯文哲上任後，北市今年前10個月的促參案簽約金僅1.1億元，遠遠落後桃園、高雄及新北，財政部甚至點明，北市今年促參大案掛零，「拖累」地方政府整體簽約金額。柯文哲今天反批，如果台北市表現不好就台北市表現不好，還牽拖到全國，「你嘛卡差不多咧（台語）」
柯文哲今出席活動後接受媒體採訪，他表示，最近市府內部有在討論BOT案，財政部也在修正規則，過去BOT案一大堆問題，剛好利用這個機會盤整一遍，當然今年還遇到房地產不景氣，盤整後看看明年效果怎麼樣。
柯文哲說，有些制度重新建立過程需要時間，也坦言上任後打五大案有影響，不過整個SOP重整，財團也在觀望新的流程。柯文哲並提到，不過北市的招商策略在改變，未來一兩年會比較朝低金額的BOT案開始做起，畢竟如果一下子要廠商投入一百多億，其對新規則又不是很有把握、熟悉，從兩三億的小額投資開始慢慢做，並在過程中解決問題，建立信心。
(中時)
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