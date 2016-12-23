W飯店命案影響 高檢署將強力查緝新興毒品
郭姓女子在w飯店猝死案，由於現場出現毒品，引發各界關注濫用毒品致死情事，台灣高檢署今天表示，新興精美混合包裝之毒品式樣繁多，危險性及致死率高，高檢署將指示各地檢察機關強力查緝，並請檢察機關得結合司法保護、加強宣導，提醒民眾防範注意。
高檢署表示，近日已發生多起因濫用毒品致死案件，其中不少與新興混合毒品及毒品聚會有關，致社會大眾對毒品犯罪預防產生疑慮，且新興毒品濫用率有攀升現象，衍生其他社會問題極強，高檢署勢將強力查緝，斷其源頭及網絡必要。
高檢署為澈底解決此問題，於今年11月21至27日會同六大緝毒系統進行第四波全國鐵腕大掃毒行動，強力查緝隱藏全國各地的「社區、區域型毒販」及新興混合式毒品販售網絡，並破獲多處工廠及分裝處所，且開拍微電影提醒 民眾注意新興混合式毒品之危險性。
另高檢署為加強毒品查緝效能，已立即要求各檢察署指派專責承辦人員，組成專案小組，由檢察官開始與轄區司法警察瞭解來源管道，尤其是針對新興精美混合包裝之毒品來源、管道、網絡、毒品聚會場所即時進行清查、監控與蒐證，期望共同強力、快速查緝轄內毒品犯罪，藉此有效防止毒品擴散，破壞社區販毒網絡。
另因新興精美混合包裝之毒品式樣繁多，危險性及致死率高，民眾認識尚有不足，高檢署亦請各檢察機關得結合司法保護、警察、毒品危害防制中心等系統，多加宣導，使民眾能加以防範注意。
(中時)
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