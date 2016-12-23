柏林攻擊案 主嫌家人促向警方自首
德國柏林卡車攻擊案主嫌艾姆里的兄長表示，離家逾5年的艾姆里在攻擊前10天曾表達盼明年1月回老家，家人呼籲艾姆里自首。
法新社報導，阿布德卡得爾（Abdelkader Amri）在艾姆里（Anis Amri）位於突尼西亞東部窮鄉歐斯拉提亞鎮（Oueslatia）老家告訴記者：「如果他有聽到我說話，我要告訴他，『去（向警方）自首』，讓家人得到安寧。」
阿布德卡得爾告訴法新社：「如果我弟犯下攻擊案，我跟他說『你讓家人蒙羞』。」
阿布德卡得爾在距凱羅安（Kairouan）約50公里的歐斯拉提亞鎮自宅門外告訴法新社，艾姆里已離家逾5年。
艾姆里在9個兄弟姐妹中排行老么。父母離異，社會處境艱難的背景，讓他在2011年3月非法離境，搭船前往義大利島嶼拉姆培杜薩（Lampedusa）。
阿布德卡得爾說，艾姆里當時是在躲避法院定罪，他因搶劫和竊盜，後來遭判刑4年。當地安全官員證實此事。
他說：「艾姆里想要逃離悲慘命運，他在突尼西亞沒未來，不計代價想要改善家庭經濟狀況。跟歐斯拉提亞鎮大部分家庭一樣，我們活在貧窮線底下。」
艾姆里另1兄長華立德（Walid）說：「他（指艾姆里）跟所有年輕人沒兩樣，會喝酒、不去祈禱，成天沒事幹。」
到了義大利，艾姆里先是跟其他非法移民一起被關在看守所裡，但後來很快又因對1棟建築縱火而遭判刑4年。
阿布德卡得爾說，艾姆里2015年抵德國做農工之類的工作，還用臉書跟家人聯繫。
華立德說：「柏林攻擊發生之前10天，他告訴我們，希望明年1月回老家，但這得看天意。」
阿布德卡得爾言談之際潸然淚下。想到今天正好是艾姆里的生日，他說：「我要祝他生日快樂。」（譯者：中央社何宏儒）1051223
(中央社)
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