柯文哲：重整BOT流程 改變招商策略

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台北市長柯文哲今天說，會重整BOT案的SOP流程，未來會以新台幣1、2億元BOT案為主，因廠商一下投入100多億元，且又對新規則不熟悉，會改變招商策略。

中國時報報導，柯文哲上任後嚴打5大案，反商形象根深蒂固，台北市今年前10個月的促參案簽約金僅1.1億元，遠遠落後桃園、高雄及新北，財政部點名，台北市今年促參大案掛零，「拖累」地方政府整體簽約金額。

柯文哲上午出席「暖烘烘、愛分享」聖誕公益記者會，會後接受聯訪，媒體提問，關於財政部點名台北市影響全國招商意願。

柯文哲說，若是台北表現不好，何必牽拖到全國，其實全台都在下降，目前內部針對BOT案討論，且財政部也在修正BOT規則，可藉此機會盤整過去BOT案所延伸的一大推問題。

至於報導提到，柯文哲打弊案是否影響招商。柯文哲表示，「會啊」，但現在已重整整個SOP流程，其實每個財團都在觀望新流程，會改變整個策略。

柯文哲說，未來一、兩年會先推出較低金額的BOT案，因為要廠商一下投入100多億，且廠商對新規則又不熟悉，先從2、3億的小額投資做起，過程中解決問題增加信心，百億的BOT案才會進來，會改變招商策略。

至於財政局公布，柯文哲上任後，台北市債務未償餘額從1468億餘元下降至1302億餘元，今年持續減債，未償餘額降至1186億餘元，減債近300億元。

柯文哲說，不要亂花錢，不要債留子孫，該節省就節省，「2年還300億元，差不多，這表示過去還是太花錢」。1051223

(中央社)