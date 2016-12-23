記者清晨跑突發遭毆 警方鎖定嫌犯追緝

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蘋果日報黃姓記者今天清晨在台北市忠孝東路4段拍攝畫面時，遭2名酒客攻擊，造成臉、肩及腰部受傷，台北市政府警察局大安分局循線追查後已鎖定黃姓男子，全力追緝中。

大安分局表示，接獲通報指忠孝東路4段一處大樓前發生打架案件，立刻啟動快打部隊前往處理。

警方到場以優勢警力區隔雙方，並帶回派出所偵訊，雖然互不提告，仍依違反社會秩序維護法移送。處理過程中，李姓警員遭民眾持塑膠椅打傷，造成臉部挫傷，另依妨害公務罪嫌移送法辦。

事後黃姓記者到場拍攝畫面時，遭2名酒客徒手攻擊，導致臉、肩及腰部挫傷，警方調閱監視器，確認其中一名嫌犯為黃姓男子，已全力追緝。1051223

(中央社)