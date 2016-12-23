總統：區域治理讓有限資源發揮最大效果
總統蔡英文今天表示，台灣要進步，不只要用優質地方治理為人民解決問題，也要持續落實區域聯合治理，讓有限資源能更有效率應用，發揮最大效果。
2016中桃新興城市論壇在台中市台灣大道市政大樓舉行，台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦在蔡總統見證下，簽署合作備忘錄，共6面向及24項合作提案，針對棒球運動、青年創業、產業及觀光等面向啟動跨市合作。
蔡總統表示，中央政府推出「5+2」產業創新計畫，其中智慧機械之都就是以台中為核心，而亞洲矽谷計畫落腳在桃園，相信這兩個方案能發展新興城市潛力到極致，也讓台灣在國際競爭時能成就最強國家隊。
蔡總統說，台灣能否進步，就要看地方治理能力與品質、甚至於最重要的執行力，期待透過論壇，讓台中、桃園發展出另一個超越傳統、空間與距離嶄新合作模式，打造有效合作、解決問題治理模式。
合作備忘錄包括運用數位智慧、共享文教資源、推動棒球運動交流、啟動策略性創投合作、加強觀光跨域合作與布局全球等。
簽署儀式後舉行「青流：新力，興利」論壇，以兩市重視的青年議題為交流開端，探討如何讓青年發揮創意與能力、協助就業與創業，進而成為驅動城市發展引擎。1051223
(中央社)
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