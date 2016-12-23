中國霾害吹到台灣 北部 中部20多測站AQI達「敏感橘」
中國大陸華北地區近日受霾害影響，這波東北季風也將中國霾害吹向台灣，致使今（23）天北部、中部地區約有23個測站，AQI指數達到對敏感族群不良的「敏感橘」，環保署評估明天上午就有機會改善。
這次北部地區包含北北基、桃竹都受害，光台北市就有士林、松山、中山、古亭等8個測站AQI指數超過101，達到對敏感族群不良的「敏感橘」，桃園觀音今天中午時，PM2.5移動平均值達到每立方公尺52微克，逼近「紅害」等級，中部地區則是彰化、雲林受影響，約4個測站達到「敏感橘」。
環保署監資處副處長張順欽指出，這次中國北方霾害面積較大，髒空氣隨著冷空氣吹向台灣，造成部分地區PM2.5濃度飆高，不過由於這波冷空氣往台灣吹的強度較弱，雖北部、中部地區有受影響，但影響相對輕微，不用太緊張。
張順欽評估，大約到明天上午境外污染影響就會將低，整體回到本地污染狀況，但緊接著，東北季風逐漸減弱，風向轉向東風，中南部風場跟著轉弱，恐又會有些污染累積。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。