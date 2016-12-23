中國霾害吹到台灣 北部 中部20多測站AQI達「敏感橘」

我要評比

中國大陸華北地區近日受霾害影響，這波東北季風也將中國霾害吹向台灣，致使今（23）天北部、中部地區約有23個測站，AQI指數達到對敏感族群不良的「敏感橘」，環保署評估明天上午就有機會改善。

這次北部地區包含北北基、桃竹都受害，光台北市就有士林、松山、中山、古亭等8個測站AQI指數超過101，達到對敏感族群不良的「敏感橘」，桃園觀音今天中午時，PM2.5移動平均值達到每立方公尺52微克，逼近「紅害」等級，中部地區則是彰化、雲林受影響，約4個測站達到「敏感橘」。

環保署監資處副處長張順欽指出，這次中國北方霾害面積較大，髒空氣隨著冷空氣吹向台灣，造成部分地區PM2.5濃度飆高，不過由於這波冷空氣往台灣吹的強度較弱，雖北部、中部地區有受影響，但影響相對輕微，不用太緊張。

張順欽評估，大約到明天上午境外污染影響就會將低，整體回到本地污染狀況，但緊接著，東北季風逐漸減弱，風向轉向東風，中南部風場跟著轉弱，恐又會有些污染累積。

(中時)