新北首位女性消防分隊長 輕鬆扛起成年男子
中央警察大學78期畢業25歲的蘇筱琁，畢業後任職新北市消防局火災預防科科員，本月19日調任第一消防大隊莒光分隊分隊長，成為新北市消防局首位外勤女分隊長。
蘇筱琁除了擁有緊急救護員、開放水域救生員、激流救生及消防署火災搶救等消防專業證照，同時能輕易扛起1名成年男子，體能不讓鬚眉。
蘇筱琁表示，因女性外勤主管會面對更大挑戰性，期許自己能為其他女性消防隊員帶來指標性的意義，自己一定勇於任事，善用女性在溝通協調上細心的特質，在領導上創造一個更有同理心更有熱情的友善環境，提升強大士氣和救災力量。
(中時)
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