立院三讀 社會住宅弱勢保障比例增至3成

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立法院今天三讀《住宅法》修正案，將社會住宅提供經濟或社會弱勢之保障比例，從現行的1成拉高至3成。另，增設「公益出租人」，鼓勵愛心房東出租予符合租金補貼的弱勢族群，其租金收入所得，每屋每月免納綜合所得稅的額度最高1萬元，房屋可按自用住宅用地課地價稅。

弱勢者現有承租房屋如是違建，三讀條文亦訂定3年「緩衝期」，期間內亦可申請租金補貼，以確保弱勢權益。然同一申請人以申請一次為限。

修法也規定，主管機關未來依《住宅法》興辦社會住宅使用國有土地或建築物衍生收益，得做為社會住宅興辦費，不受《國有財產法》應收歸國庫限制。

院會今亦通過附帶決議，住宅法立法目的不僅應解決都會地區青年及弱勢民眾住宅需求，更應兼顧偏遠及離島地區民眾之居住正義，避免因資源分配不均，過度集中於直轄市及都會地區，擴大城鄉差距。

主管機關應每半年定期公告中央政府補助各地方政府住宅相關經費，以及各地方政府預算執行狀況，並針對財政能力不佳縣市建立適當經費補助標準，不應以競爭型計畫限制偏遠及離島地區之發展。

另外，有關興辦專供原住民承租之社會住宅，主管機關應協助寬籌經費、人力。涉及承租者申請資格、程序、租金計算、分級收費、租賃與續租期限及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

(中時)