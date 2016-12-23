中市府提屯區捷運計畫，大台中軌道路網拚到位

台中市府提出屯區捷運計畫，加速建設台中軌道完整路網。（盧金足攝）

台中市屯區捷運不能再等了！交通局長王義川今天（23日）表示，由於大里、霧峰、太平地區快速成長，也亟需捷運系統，因此除雙港輕軌延伸至大里、霧峰的計畫外，市府也提出另一條從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平，再轉至北屯的捷運路線，將與綠線形成環狀路網，市府將積極追加預算，早日啟動屯區捷運計畫。

市府推動大台中軌道路網，近日獲得重大進展，繼交通部同意捷運藍線後，山手線也在市長林佳龍與中央溝通後，取得中央同意推動的共識。

交通局在山手線形成的環狀鐵路內，依地方發展需求與願景規劃軌道路網，彼此串聯，除施工中的捷運綠線，以及已通車的山線鐵路高架化，更積極推動捷運藍線、捷運綠線延伸線、雙港輕軌等計畫，加上屯區捷運線，將形成更完整的軌道路網。

王義川指出，山手線的「首部曲」成功到追分段雙軌工程（下環微笑線），今年10月初已獲行政院核定預算15.4億元，由中央全額負擔。由於整個山手線計畫還包括：海線大甲與山線后里新建串聯鐵路（上環彩虹線）、海線鐵路雙軌高架化、山線鐵路高架化大慶延伸至烏日站等部分，市府持續爭取中央一次核定、逐年編列預算執行。

連結海線沙鹿至台中火車站的捷運藍線計畫，已獲得交通部複審通過；雙港輕軌則自台中港、台中國際機場進入水湳經貿園區，並與捷運綠線銜接，進入干城轉運中心後也將進入大里霧峰地區，預定明年初即可完成可行性研究報請交通部審核；捷運綠線延伸至彰化的可行性研究，也在上個月函報交通部審查。

至於大里、霧峰、太平地區的捷運路線，將與綠線形成一個完整的環狀路網，重要性相當高。

王義川強調，屯區人口密集，交通量大，捷運系統實在不能再等下去，交通局將積極追加預算啟動相關計畫，希望議會能夠支持，共同努力爭取中央同意。

大台中的大眾運輸量，交通局預測分析出8條主要輸運走廊，包含「台中火車站-東海-沙鹿-台中港」、「台中火車站-水湳-台中國際機場-沙鹿-台中港」、「台中火車站-北屯-潭子-豐原」、「台中火車站-大慶-烏日」、「台中火車站-大里-霧峰」、「台中火車站-太平-大坑」、「大里-太平-霧峰」、「豐原-神岡-大雅-西屯」。

其中前5條廊帶與大台中山手線、捷運藍線及雙港輕軌軌道路網相符，其餘3條市府也進行軌道系統可行性評估，並爭取中央支持，以加速建設台中軌道完整路網。

(中時)