還原伊凡卡搭機遭嗆經過 乘客讚她冷靜

美國總統當選人川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）今天與孩子搭廉航捷藍航空（JetBlue）班機遭1名男乘客嗆聲，她的臨場反應獲得前排乘客讚揚，顯示她在壓力下也能沉著冷靜。

「每日郵報」網站報導，紐約市布魯克林律師高德斯坦（Dan Goldstein）在機上對伊凡卡說「妳父親會毀了這個國家」，後來開始大喊「她為什麼會搭我們的班機？她應該有私人飛機」。高德斯坦與他的同性伴侶拉斯諾（Matthew Lasner）後來被趕下機。

捷藍航空今早聲明說：「不會輕易決定請乘客下飛機。若機組人員判斷乘客在機上會造成衝突，乘客就會被要求下機，尤其當機組人員覺得情況在飛行期間有升級風險。」公司後來指出，已安排這兩名男乘客搭下班飛機。

報導說，特勤局人員與伊凡卡一家人在機上，但沒有介入，而是選擇讓捷藍航空處理此事。

對於整個經過有第3方說法，根據拉斯諾的推特照片，謝夫（Marc Scheff）當時坐在伊凡卡的前排座位，與年幼的兒子似乎在忙自己的事。

謝夫在Instagram上寫道，高德斯坦「沒有直接嗆她。當他上機後看到她坐在我後面，他說『噢，我的天啊。這是一場惡夢』」。

「他說『他們毀了這個國家，現在他們毀了我們的班機！』」謝夫還註明事發當時是在登機期間。

「他沒有大呼小叫。他也沒有達到我會形容是冷靜的地步。也許是焦躁。他的同性伴侶在後面很冷靜。他兒子很可愛且穿著很有型。」

「當捷藍航空人員回來跟這名男子說話，我聽到伊凡卡對他們說『我不想把這事鬧大』。我的判斷是她樂意讓這個人坐在他的位子上。保鑣反應就不同了。」

謝夫後面還寫說：「老實說，如果我是她的保鑣，我也一樣會叫人來。我不覺得這名男子會用暴力，這是當然的，但我會擔心他可能離開座位或以某種方式鬧事。」

謝夫還談到伊凡卡，說「她冷靜且有風度地處理當下情況」。（譯者：中央社盧映孜）1051223

(中央社)