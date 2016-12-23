嘉義男子生殖器遭割斷 警方找到命根子

嘉義縣大林鎮34歲江姓男子，今天上午被人發現生殖器遭割斷、臉部及上臂燒傷，警方事後找到江男的生殖器，立即送醫進行接合重建手術。

警方表示，江男今天上午10時20分許，赤裸下身、精神恍惚地出現在大林鎮三角里北勢子一處畜牧場旁，下體流血，原來是「命根子」被割斷，由警消緊急送大林慈濟醫院急救。

江男被送到醫院時，除了陰莖截斷、下體出血外，臉部有燒傷的痕跡，上臂部更二度燒傷，意識不清，經急救後已清醒，無生命危險。

警方稍後在牧場附近一座竹林裡，發現江男的座車，車輛也有被燃燒過的痕跡，且在車輛右後輪附近，發現被截斷的生殖器，由警方包裹送往大林慈濟醫院進行接合重建手術。

至於江男為何遭去勢？且臉上、上臂部燒傷？警方表示尚待進一步調查。

不過，警方透露，江男有酗酒習慣，且精神狀況不佳，是轄區的問題人物，因此警方也不排除他自殘、自斷命根子的可能。1051223

(中央社)