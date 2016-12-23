吸上癮 男遇損友慫恿當起毒販
陳姓男子施用毒品上癮開銷大，又遇上損友慫恿索性當起毒販，收集大量空香菸盒裝入毒品，以「請菸」手法掩護交易毒品，警方逮捕成員共3人，起獲安毒和吸食器，全案今天送辦。
高雄市政府警察局刑事警察大隊表示，獲報以綽號「明智」男子為首的販毒集團，於高雄市新興區、大寮區等處涉嫌販賣安非他命，報請台灣高雄地方法院檢察署檢察官指揮偵辦。
警方查出綽號「明智」的男子就是陳姓男子，有吸食毒品惡習，因謀職不易及施用毒品開銷大，入不敷出，且遇到舊識慫恿，索性與成員販賣安非他命。
警方查緝3人，起獲安非他命約12公克、電子磅秤、吸食器、夾鏈袋、剷管和大批空香菸盒等。
警方表示，陳姓男子供稱收集空香菸盒是要裝入毒品，在交易毒品時就以「請菸」方式掩護，以逃避警方查緝。
警詢後，全案依毒品危害防制條例送辦，警方持續追查毒品來源和販毒管道。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。