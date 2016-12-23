吸上癮 男遇損友慫恿當起毒販

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陳姓男子施用毒品上癮開銷大，又遇上損友慫恿索性當起毒販，收集大量空香菸盒裝入毒品，以「請菸」手法掩護交易毒品，警方逮捕成員共3人，起獲安毒和吸食器，全案今天送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊表示，獲報以綽號「明智」男子為首的販毒集團，於高雄市新興區、大寮區等處涉嫌販賣安非他命，報請台灣高雄地方法院檢察署檢察官指揮偵辦。

警方查出綽號「明智」的男子就是陳姓男子，有吸食毒品惡習，因謀職不易及施用毒品開銷大，入不敷出，且遇到舊識慫恿，索性與成員販賣安非他命。

警方查緝3人，起獲安非他命約12公克、電子磅秤、吸食器、夾鏈袋、剷管和大批空香菸盒等。

警方表示，陳姓男子供稱收集空香菸盒是要裝入毒品，在交易毒品時就以「請菸」方式掩護，以逃避警方查緝。

警詢後，全案依毒品危害防制條例送辦，警方持續追查毒品來源和販毒管道。1051223

(中央社)