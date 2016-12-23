張志軍：兩岸烏雲籠罩 未來仍可期

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中共中央台辦主任張志軍今天說，兩岸關係目前「烏雲籠罩」，何去何從受各界高度關注。儘管兩岸關係遭受波折、面臨一些風險和困難，「我們認為希望仍在、未來可期」。

張志軍表示，維護台海和平穩定、維護兩岸關係和平發展是兩岸民意主流，也是兩岸關係發展歷程所證明的正確道路，「和平是寶貴的，但和平是需要維護的」。

他呼籲國共兩黨堅決維護「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎，並指「九二共識」之所以能成為國共兩黨、兩岸交流共同政治基礎，是因回答了「兩岸是一個國家、而不是兩個國家」這一根本問題。

張志軍說，這個共同基礎是保障兩岸關係和平發展的「定海神針」。堅持這一政治基礎，兩岸關係就能持續健康發展；破壞這一政治基礎，「兩岸關係和平發展成果必遭破壞，台海就會狀況不斷」。

「國共兩黨對話交流活動」上午在北京舉行，除了張志軍，中共中央台灣工作辦公室副主任陳元豐與龍明彪、主任助理周寧等重要幹部也都出席。張志軍致詞時作上述表示。

他說，台灣政局今年發生重大變化，兩岸關係再次「烏雲籠罩」。民進黨政府拒不接受「九二共識」及其核心意涵，使兩岸制度化交往、聯繫溝通機制中斷，兩岸民眾切身利益均受到不同程度影響，「兩岸關係何去何從，各界高度關注」。

張志軍表示：「我們也注意到一些台獨勢力煽動兩岸民眾敵意和對立，嚴重惡化兩岸關係氛圍，衝擊兩岸關係和平發展，我們兩黨都要堅決地反對。」

他說，國共兩黨在一些問題上雖存在分歧，但都堅持「九二共識」、反對國家分裂，願意透過協商探討解決存在的政治分歧，是對民族負責、對歷史負責的表現，一定會得到兩岸人民支持。

張志軍說，當前兩岸關係遭受波折、面臨一些風險和困難，但「我們認為希望仍在、未來可期」。國共兩黨應把握兩岸關係和平發展的正確方向，為民族復興和人民幸福攜手努力。1051223

(中央社)