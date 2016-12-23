歲末聚餐狂歡多 壞膽固醇多很傷心

60歲張總胸悶、疲累，就醫發現動脈嚴重堵塞，壞膽固醇超標，但沒有積極控制。而後奔波聚餐應酬，心肌梗塞復發，緊急救回一命，才聽話治療。

台大醫院內科部主治醫師王宗道今天表示，每年冬天氣溫降低，急性心血管疾病患者就會倍數增加，除了溫度影響，民眾普遍缺乏壞膽固醇（低密度脂蛋白）跟心血管疾病有密切關連性的認識。

王宗道說，高血脂會導致冠心病、周邊動脈疾病或腦血管疾病已廣為熟知，但高血脂中的壞膽固醇過高，才是造成冠心病及周邊動脈疾病的元兇，這些壞膽固醇堆積在血管壁上，造成血管硬化狹窄，阻礙血液流通，並形成讓動脈粥狀硬化的斑塊。

氣溫是心血管疾病的高風險因子，王宗道說，歲末年終約會、聚餐、狂歡多，除情緒高昂，也會累積疲累和壓力，都是冬季發生心血管疾病風險的原因。

王宗道說，在復發高風險季節，如果高風險患者壞膽固醇控制不佳，大於目標70（mg/dl），冠心症再次發作就像體內未爆彈，隨時可能引爆，導致心肌梗塞再度發生，患者就必須接受更多、更侵入的治療，嚴重甚至會奪命。

歐洲心臟學會治療目標建議，高風險病患的壞膽固醇應降低至少一半以上，王宗道說，根據研究，每降39mg/dl壞膽固醇，可減少22%重大心血管事件發生率。

不過，王宗道也說，台灣有超過一半以上的高風險病患，在控制壞膽固醇不夠積極，連寬鬆的控制標準100mg/dl都達不到。原因可能是沒意識壞膽固醇對心血管的破壞，缺乏控制的動機，且有些患者誤以為服藥控制膽固醇會傷肝，也不願配合治療。

王宗道表示，人體膽固醇一半以上都是肝臟製造，約3到4成是飲食造成，但若只想靠飲食改變膽固醇，效果有限。關鍵應該先了解是不是有壞膽固醇高的狀況，若有，可先調整飲食，少油、少加工品，觀察3到6個月，若壞膽固醇沒有下降，就應配合藥物控制。

研究也發現，體內PCSK9的酵素過高，會阻礙低密度膽固醇被帶到肝臟代謝排出人體，造成低密度膽固醇不易下降。王宗道說，現在有PCSK9抑制劑，阻斷PCSK9酵素跟壞膽固醇接受器結合，搭配藥物使用，提高壞膽固醇清除。

他說，飲食雖對降低壞膽固醇效果有限，但不代表就可以亂吃，且有些患者短暫把壞膽固醇降下來，覺得沒事了就停藥或飲食鬆懈，結果又復發，建議應維持至少半年以上，讓血管斑塊有充分時間消解，恢復健康。1051223

(中央社)