退休軍公教優存 林萬億：最晚6年退場

我要評比

總統府國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億今天表示，退休軍公教人員優惠存款利率18％將盡速走入歷史，由國是會議討論逐步或逐年處理，最晚在6年內退場。

林萬億上午在行政院舉行記者會表示，18％的組成人口群複雜，處理時要謹慎，但會考量「老年基本生活保障」設定，以免影響相對經濟弱勢者老年經濟安全，也就是設計一套基本生活保障，保障領取額度偏低族群。

他說，另一方面會對退休軍公教月所得（包括月退金及18％優存）訂標準，超過「樓地板」標準會逐年或逐步調整，時間方面，月退休所得超過樓地板以上者，18％處理應最晚在6年內退場。

此外，總統府國家年金改革委員會決定31日、明年1月7日、8日、14日，分別在全國北中南東開4場分區座談會議；接著在1月21日到22日辦全國大會。

林萬億表示，這次國是會議分區座談及全國大會邀請的參與人員包括專家學者、各利害關係人職業別團體包括退休與現職（含警消）公務人員代表、退休與現職（含私校）教育人員代表、勞工代表、雇主代表、農民代表、漁民代表、公民團體代表、婦女代表、青年代表、政黨代表、政府機關代表與總統府國家年金改革委員會委員等人員等。

國是會議分區會議及全國大會比照委員會議網路直播，各界於年金改革分區會議上所提意見，將於全國大會討論，所獲結論將提供作為年金法案修正參考。年金法案經行政院及考試院完成法制作業程序後，將在明年5月前送請立法院審議。

林萬億表示，考量軍人職業特性，先前委員會議已達共識，軍人年金改革將單獨設計，這次國是會議討論議題不納入軍人年金制度。1051223

(中央社)