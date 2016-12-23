跨年看日出 觀光局推薦景點

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去哪迎接2017年第一道曙光嗎？交通部觀光局推薦景點。（民政局提供）

還在煩惱去哪迎接2017年第一道曙光嗎？交通部觀光局彙整全台國家風景區內賞夕陽、跨年及迎曙光活動資訊，並推薦周邊景點、在地美食及伴手禮，希望民眾把握新年第1個連續假期，規劃出遊行程，許下新年新希望。

觀光局表示，想欣賞2016年最後一道夕陽的民眾，可考慮到雲嘉南濱海國家風景區的北門鹽田，體驗氣勢磅礡戰鼓表演，或到澎湖西嶼觀音亭，歡送2016年最後一抹夕陽。

想要跨年的民眾，可參加全台最高的梨山歲末迎新，欣賞原住民熱情舞蹈，順道前往谷關泡溫泉；南部則有屏東跨年晚會，邊享受東港美食，邊欣賞大鵬灣國家風景區的潟湖美景。

此外，全台各地皆有迎曙光活動，包括東部三仙台、東北角福隆海水浴場、中部日月潭金龍山、南部阿里山、台南市二寮等地。離島部分，馬祖東莒燈塔有升旗典禮，在百年歷史的國家2級古蹟燈塔與福正沙灘美景陪伴下，迎接新年賞日出。

(中時)