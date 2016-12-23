調查報告：韓獨酌族近4成曾過量飲酒

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韓國食品醫藥品安全處今天發布關於韓國人飲酒行為的調查結果顯示，隨著一個人生活的「1人家庭」逐漸增加，獨自喝酒的「獨酒族」急遽增加，其中，約38%曾過量飲酒。

南韓聯合新聞通訊社報導，食品醫藥品安全處近日針對韓國17個城市對20至40歲年齡層的2000人進行調查，獲得前述結論。

對於「是否有獨酌的經驗」，66.1%受訪者表示「有」。

據報導，食品醫藥品安全處分析稱，「1人家庭」增加是大量出現「獨酌族」的主要原因。統計顯示，韓國「1人家庭」在家庭總數中的比率從1990年的9%，劇增至2015年的27.2%。

調查結果顯示，雖然1個人喝酒時的飲酒量低於多人一起喝酒時的飲酒量，但韓國近4成「獨酌族」的飲酒量高於世界衛生組織提出的安全飲酒限度。

以南韓民眾最常喝的酒精度在20度上下的1杯燒酒50毫升為基準，「獨酌族」男性的安全飲酒限度為8.8杯，女性則是5.9杯，但37.9%受訪者的飲酒量高於此一飲酒限度，尤其是女性（40.1%）過量飲酒比重高於男性（36.1%）。

至於獨自喝酒的理由，62.6%受訪者回答「不受外部干擾可舒服地喝酒」，其後依次為：「為了釋放壓力」（17.6%）、「沒有一起喝酒的人」（7.7%）等。1051223

(中央社)