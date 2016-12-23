調查報告：韓獨酌族近4成曾過量飲酒
韓國食品醫藥品安全處今天發布關於韓國人飲酒行為的調查結果顯示，隨著一個人生活的「1人家庭」逐漸增加，獨自喝酒的「獨酒族」急遽增加，其中，約38%曾過量飲酒。
南韓聯合新聞通訊社報導，食品醫藥品安全處近日針對韓國17個城市對20至40歲年齡層的2000人進行調查，獲得前述結論。
對於「是否有獨酌的經驗」，66.1%受訪者表示「有」。
據報導，食品醫藥品安全處分析稱，「1人家庭」增加是大量出現「獨酌族」的主要原因。統計顯示，韓國「1人家庭」在家庭總數中的比率從1990年的9%，劇增至2015年的27.2%。
調查結果顯示，雖然1個人喝酒時的飲酒量低於多人一起喝酒時的飲酒量，但韓國近4成「獨酌族」的飲酒量高於世界衛生組織提出的安全飲酒限度。
以南韓民眾最常喝的酒精度在20度上下的1杯燒酒50毫升為基準，「獨酌族」男性的安全飲酒限度為8.8杯，女性則是5.9杯，但37.9%受訪者的飲酒量高於此一飲酒限度，尤其是女性（40.1%）過量飲酒比重高於男性（36.1%）。
至於獨自喝酒的理由，62.6%受訪者回答「不受外部干擾可舒服地喝酒」，其後依次為：「為了釋放壓力」（17.6%）、「沒有一起喝酒的人」（7.7%）等。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。