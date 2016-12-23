耶誕節暨淨灘活動青年志工樂在其中

淨灘活動青年志工樂在其中。（吳江泉翻攝）

耶誕節布置與老人同樂，青年志工樂在其中。（吳江泉翻攝）

高雄楠梓區青工會與高苑科技大學國際菁英達人社，共同前往湖內區怡園老人養護中心關懷老人暨耶誕節布置，並在永安區新港漁港海邊淨灘活動。

在楠梓區青工會魏季宏會長帶領下，指導學生布置門口美化與耶誕節團康活動，利用這樣的活動讓學生要用心去體會布置的用意，布置圓滿後也利用一些時間陪同住民們卡拉OK歡歌活動，有住民表示很久沒有與年輕人一起歡樂過了。

另外高苑科大國際菁英達人社團指導老師許世勳也帶領學生在永安區新港漁港進行海邊淨灘活動，雖然海邊的垃圾不少，但學生們也很耐心的把垃圾清理完成，很感謝學生們的用心，還給海邊一個乾淨的家。

魏會長表示，感謝怡園給我們布置與關懷老人的機會，耶誕節布置活動即將進入尾聲，在這幾次的布置活動也學到寶貴的經驗，希望明年耶誕活動能造福更多的養護之家。另外安排到海邊淨灘深一層意義，在於大家從事海邊活動時能留意身邊所造的垃圾，活動結束後能把垃圾帶走，這樣能減輕海邊的負擔，避免造成海灘上的汙染。

(中時)