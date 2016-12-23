劉伊心揭瘋狂賺錢過往 「我的人生就是即戰力」

劉伊心明年將嫁「老虎牙子」品牌執行長林志隆。（圖／取自劉伊心臉書）

劉伊心自揭大學瘋狂賺錢過往。（圖／中時資料照片）

32歲老虎牙子品牌總監劉伊心上周被傳介入男友公司面試，脫口說出「即戰力」一詞頓時登上搜尋網站熱搜，今(23日)稍早她再度發文解釋「我的人生就是即戰力」，並透露大學時期為了賺錢瘋狂打工、瘋狂參加選美，還曾在一場活動中同時兼做三份工，只為快速存到人生第一桶金。

劉伊心說，大一時她看到郵局定存海報，標語寫著「存100萬要20年」，讓她好奇是否能靠努力縮短所需時間，於是她邊念書邊瘋狂打工，在展場9小時的活動中，她當早晚場主持人、又當中場Show Girl、休息時又當工讀生，只為把自身「產值」提高，賺更多錢。

進入演藝圈後，劉伊心告訴自己一定要存到可以退休的財富，所以每一年都努力工作，直到四年前終於遇到貴人共同打造了美胸衣品牌，才開始有自己的事業，她為不想拖累一起工作的親友，所以去進修念書，大姊也認同她說：「最好的投資，就是投資在自己身上」。

回憶過往藝人工作，劉伊心說：「我並沒有演藝圈該具備的才藝，我的人生如果再沒有即戰力，恐怕我還在演藝圈裡，現在過著有一餐沒一餐，看著比自己更年輕的女孩出來而被淘汰的囧境」，最後表示「即戰力沒有什麼不好」，如果能比別人努力，就能過先苦後甘的生活。

(中時電子報)