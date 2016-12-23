陳菊就職10周年 自許為高雄築夢百年

陳菊就職10周年築夢百年。（吳江泉攝）

高雄市長陳菊率局處長召開就職10周年記者會。（吳江泉攝）

高雄市長陳菊就職10周年，今（23）日召開記者會，她回首過去10年，把高雄變漂亮了，不再有「文化沙漠」惡名，爭取各項重大建設為高雄築夢百年。最後還是被問到是否接閣揆一事，她仍回應，不管誰接行政院長都一樣，只要國家整體資源不要南北失衡，「我會很努力爭取在高雄的每一天」。

陳菊說，民進黨中央執政7月來，行政院長林全表現越來越穩定，對高雄不僅核定205兵工廠遷移、路竹延伸線定案、支持綠能園區及沿岸建設等，還親自聽取大林蒲居民遷村意見，顯示中央不再重北輕南，只要國家領導者知道不能長期南北失衡，誰來做院長都一樣。

陳菊率領各局處首長召開就職10周年記者會，她回首10年前才以1114票險勝對手贏得市長選舉，而高雄是一個充滿潛力卻沒有被栽培的城市，長期發展重工業，河川、空氣都被汙染，中央重北輕南，資源都下不來，建設嚴重不足，高雄必須創新，從重工業城市轉型為多元有就業機會、又有優質生活環境的「宜居城市」。

她說，高雄經歷各種災難，面對縣市合併，從幅員增加18倍，於是努力發揮各特色，把沙灘找回來，漁港再造，開發橋頭新市鎮，捷運延伸路竹線努15年被退回27次終於通過。

高雄的都會核心從巨蛋、凹仔底、美術館到中都溼地成為最優質住商區，高雄港的「亞洲新灣區」大力展開，利用輕軌電車銜接捷運，加上台鐵地下化、區區有公車及公共自行車接駁，形成多元路網。

陳菊說，高雄過去被稱為文化沙漠，現在沒有人敢這樣講了，駁二藝術特區、市圖總館、捷運光之穹頂、成功舉辦世運會，未來還有衛武營國家藝術文化中心、海洋文化流行樂中心陸續啟用。

她認為，高雄最困難的是產業轉型，要向高值化和循環化，港市不能合一就港市合作開發，讓高雄不止變漂亮，而是深層變得更有文化氣息，找回高雄人的光榮感。

(中時)