美海軍：無人潛航器不危險 中國奪取行為危害更大
上周美國海軍一架無人潛航器在南海作業時被中國奪走，美國海軍表示，無人潛航器根本就不像中國所說的那樣對航行構成危害，而中國海軍收取無人潛航器的行為，對航行安全反而危害更大。
美國之音23日報導，美國太平洋艦隊一位發言人星期四表示，「無人潛航器對航行根本構不成危險」。
他並稱，無人潛航器在美國海軍鮑迪奇號能夠明顯看到的地方浮出水面等待回收，對該海域船隻不構成危險；中國海軍船隻作出機動動作，向無人潛航器靠攏，干擾美國海軍鮑迪奇號的回收行動，對航行構成更大的危險。
日前美國軍方稱，美國海軍的鮑迪奇號海洋測量船和中國海軍的「大浪3級」510號打撈救生船，當時在蘇比克灣西北大約50海裡的國際海域運行，中國海軍收走無人潛航器是「非法」行為。
(旺報)
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