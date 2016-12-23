遭社區住戶聯署驅離 醉漢持槍掃射報復
彰化市一大樓社區不滿64歲陳姓男子一再酗酒鬧事，大樓住戶全數連署管委會向民事法院提起強制驅離，陳抓狂，展開瘋狂報復，豁出去持槍沿途揮舞，恫嚇行經管理室住戶，掃射社區大樓會議室落地窗，破碎一地，彰化警分局長陳順和率同偵查隊副隊長蕭登元指揮，逮捕陳嫌。
陳嫌猖狂行徑，引起社區震驚，住戶痛罵，老是喝得爛醉，叫囂鬧事，這回還不要命的亂開槍，下回不知又要闖出什麼亂子！「又夠衰，和這款恐怖分子住作夥」。
警方調閱現場監視器，還原陳嫌作案經過，查出陳就住社區裡，經聯繫犯嫌妻子引領警方到住處，經警方在門外對陳員曉以大義，陳嫌始同意警方入內搜索查獲具殺傷力的空氣手槍兩把、瓦斯鋼瓶兩個和鋼珠一瓶。
警方調查，陳嫌有殺人、妨害公務、檢肅流氓等多項前科，常因酗酒爛醉而滋擾社區居民，居民甚至全數連署管委會向民事法院對陳嫌提起強制驅離，引起陳心生怨懟，瘋狂報復。防，警方為防範陳伺機逃脫，不敢大意，手腳均上銬嚴加戒備，偵訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇及毀損移送彰化地檢署偵辦。
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(中時)
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