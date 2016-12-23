那瑪夏戶政所與民生國小歡度耶誕節。（吳江泉翻攝）

那瑪夏戶政所與民生國小歡度耶誕節，線上e指通偏鄉行得通。（吳江泉翻攝）

高雄市那瑪夏區戶政所在民生國小與學生歡度耶誕節同樂會，學校極力邀請家長共同參與，也讓家長了解學生學習情形，並透過活動宣導高雄戶政線上e指通APP、行動戶政所及走動式充電站的實用性、便捷性，讓區民更加認識戶政的便民服務措施。

那瑪夏區戶政主任曾佳禾在會場以有獎徵答的方式與學生家長互動，加深民眾印象，並且以實際的服務案例講解使用高雄戶政線上e指通，搭配行動戶政所服務跨市、區的民眾，無論是要遠赴台南市服務在醫院安寧病房住院治療之民眾，還是居住在高市杉林區行動不便之民眾，都可以得到與臨櫃辦理時滿意的服務品質。在現場與學生家長互動過程熱絡，對於戶所推動便民措施讚譽有佳。

曾佳禾表示，那瑪夏大多數居民都以務農較多，民眾大都是早上4點鐘出門工作，如能使用APP服務於出門前先線上申辦，回家時可順道到戶所取件免等待，節省時間更便利。只要民眾有需求，高雄戶政線上e指通配合行動戶政所到宅服務也行得通。

耶誕節在原民區是個重要節日，每到節日前夕全區家家戶戶燈飾裝扮得很漂亮，宛如平地在過年，全區浸染歡樂的氛圍當中。尤其到了夜晚更是燈光閃爍不停，有如星空般的1燦爛，25日凌晨的報佳音更是達到高潮，歡迎大家一起來感受耶誕氣氛。

(中時)