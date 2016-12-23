球王VS.美總統 伍茲單挑川普

伍茲2013在川普經營的朵拉球場贏得凱迪拉克錦標賽冠軍，賽後由川普頒獎。(美聯社資料照)

據美國媒體報導，前球王伍茲與甫獲選下任美國總統川普，將於台灣時間23日晚上進行1場球敘，這是川普獲選以來第1次與運動選手交流，也是伍茲繼與歐巴馬之後，第2次與美國總統比桿。

其實川普約伍茲球場上單挑，一點也不意外，他除了是美國地產大亨，在美國也擁有18座頂級高球場，因本身經營球場、自己也打小白球，長久以來一直很欣賞伍茲，而且2人早已熟識。

伍茲2013年3月贏得世界錦標賽系列凱迪拉克錦標賽，當時這場比賽就是在川普所屬的朵拉球場舉行，後來川普還在頒獎典禮親自將冠軍盃頒給伍茲，後來還將度假村1幢別墅取名為「伍茲別墅」，12月初剛當選美國總統，也透過推特祝賀伍茲於世界挑戰賽成功復出。

生涯贏得包括14座大賽在內共79座美巡冠軍的伍茲，2013年曾在佛羅里達州與當時到該地渡假的歐巴馬打過1場球，這次與川普球敘，是第2次與美國總統同場比桿。

(中時電子報)